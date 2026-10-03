TIVOLI – Via Tiburtina, due palazzi di 4 piani al posto dell’ex consorzio agrario

Da 40 anni è un rudere abbandonato, ora sarà trasformato in un Centro residenziale.

Una panoramica dell’ex consorzio agrario di via Tiburtina a Tivoli Terme

Così l’amministrazione comunale di Tivoli guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha dato il via libera al progetto esecutivo di riqualificazione dell’ex Consorzio Agrario di via Tiburtina 275, a Tivoli Terme, il complesso circoscritto tra via dell’Aeronautica e via Pericle Pozzilli, antistante il Grand Hotel Duca d’Este, che nei prossimi mesi verrà demolito per fare posto a due palazzi alti 4 piani, uno in più di quanto previsto dalle attuali norme urbanistiche.

Lo stabilisce la delibera numero 72 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata dal Consiglio comunale martedì scorso 29 settembre.

L’imprenditore Bartolomeo Terranova, patron delle Terme di Roma

Con l’atto viene dichiarato di interesse pubblico l’intervento di rigenerazione urbana proposto dalla “Fincres Srl”, società del gruppo dell’imprenditore Bartolomeo Terranova, in quanto l’opera è volta a restituire qualità urbana ad un tessuto che oggi presenta immobili in stato di degrado e che ha l’obiettivo di ricucire parti del territorio, intervenendo contemporaneamente nel lotto e sul sistema infrastrutturale.

Inoltre, stando sempre alla delibera, le opere proposte a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria contribuiscono alla rigenerazione urbana del territorio incrementando l’interesse pubblico dell’intervento.

Domenico Cecchetti e Matteo Neri, rispettivamente assessore e dirigente all’Urbanistica

Così il Consiglio comunale – coi soli voti della maggioranza di Centrodestra guidata dal sindaco Marco Innocenzi – ha demandato al Dirigente del Settore Urbanistica Matteo Neri di redigere una convenzione per l’esecuzione delle opere proposte a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e di proseguire l’iter amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. numero 380/01.

Il progetto è stato votata soltanto dalla maggioranza guidata dal sindaco Marco Innocenzi

L’iter amministrativo è iniziato il 22 ottobre 2025, quando la Fincres ha inoltrato un’istanza di permesso di costruire finalizzata alla demolizione e ricostruzione con contestuale cambio di destinazione d’uso da artigianale a residenziale del complesso edilizio di via Tiburtina 275.

Il progetto di Bartolomeo Terranova, già patron delle Terme di Roma, prevede la demolizione dei corpi di fabbrica esistenti per ricostruire due edifici ad uso residenziale di 4 piani fuori terra, anziché i 3 previsti dal Piano, insediando la cubatura demolita con una premialità del 20 % prevedendo la deroga all’altezza e pertanto al numero dei piani.

L’ingresso all’ex Consorzio agrario di via Tiburtina a Tivoli Terme

Per gli appassionati dei dettagli, i due palazzi avranno 4 piani fuori terra ad uso residenziale, oltre il piano servizi emergente dal lastrico solare, e l’altezza dei corpi di fabbrica, misurata all’estradosso della linea di gronda del quarto piano sarà pari a 12,00 metri calcolata dalla quota altimetrica di via Tiburtina e 12,80 metri dalla quota altimetrica di via Pozzilli, fino al raggiungimento di 14,60 metri e 15,40 metri all’estradosso del piano servizi calcolato rispettivamente da via Tiburtina e da via Pozzilli.

Vale la pena evidenziare che l’area oggetto dell’intervento è destinata a zona B-2, una zona omogenea di completamento residenziale, come previsto dal vigente PRG approvato dalla Regione Lazio nel 1973 e dalla successiva variante approvata nel 2009, e ricade nel perimetro del Piano Particolareggiato Tivoli Terme approvato nel 1978 come area destinata a sottozona B-3 (Saturazione).

Insieme all’intervento edilizio, la Fincres ha proposto come opere a scomputo la sistemazione di via Pericle Pozzilli e parte di via Pio IX.

Una panoramica di via Pericle Pozzilli, a Tivoli Terme

In particolare, il Consiglio comunale ha accolto la proposta relativa al rifacimento del manto stradale di via Pericle Pozzilli insieme alla progettazione della sezione stradale, che prevede la creazione di un marciapiede lungo tutta la via dal lato già edificato, la riqualificazione degli impianti fognari ed elettrici e la realizzazione di un parcheggio lungo tutta la via Pericle Pozzilli sul lato del lotto interessato dall’intervento in oggetto mediante la definizione degli stalli di sosta alternati a spazi dedicati alla piantumazione di alberature, oltre che all’eliminazione della linea area dell’illuminazione pubblica e alla messa a norma della stessa.

Una panoramica di via Pio IX, a Tivoli Terme

Il via libera ai due palazzi passa anche per il rifacimento di un tratto di via Pio IX insieme alla progettazione della sezione stradale del medesimo tratto, mediante l’ampliamento di due aiuole spartitraffico: una viene dedicata alla creazione di uno spazio completamente verde adiacente ad un’area circoscritta, predisposta per i rifiuti e l’altra viene destinata alla realizzazione di parcheggi a raso collocati a spina di pesce separati da una striscia verde predisposta per la messa a dimora di alberature.