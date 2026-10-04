FIANO ROMANO – Nuova regolamentazione nel parcheggio di I livello di Piazzale Cairoli

Da giovedì 1° ottobre 2026 è in vigore una nuova regolamentazione della circolazione e della sosta nel parcheggio di I livello di Piazzale Cairoli a Fiano Romano.
Lo stabilisce l’Ordinanza numero 99 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata giovedì scorso dal Comandante della Polizia Locale Fabrizio Arpino.
La planimetria allegata all’ordinanza numero 99 della Polizia Locale
È istituita la sosta regolamentata con disco orario, per una durata massima di 1 ora, nei seguenti giorni e orari:
- tutti i giorni feriali, dalle 09:00 alle 13:00;
- tutti i giorni feriali, dalle 15:00 alle 20:00.
È fatto obbligo di esporre il disco orario in maniera chiaramente visibile, collocandolo sul lato interno del parabrezza del veicolo.
Deroga per i residenti
In deroga alla disciplina della sosta con disco orario, è consentita la sosta libera, negli appositi stalli del Parcheggio di I Livello di Piazzale Cairoli, esclusivamente alle autovetture di proprietà di cittadini residenti nelle seguenti vie e aree:
- Via Aldo Moro, tratto dal civico n. 1 al n. 69;
- Via L. Giustiniani, tratto dal civico n. 2 al n. 14;
- Via di Battipassoni;
- Centro Storico, nell’area interna alle mura perimetrali.
La deroga è subordinata all’esposizione, in sostituzione del disco orario, dell’apposito permesso (bollino adesivo) rilasciato dal Corpo di Polizia Locale.
Il permesso deve essere esposto all’interno del veicolo, sul parabrezza anteriore, in posizione ben visibile dall’esterno.
Le disposizioni sopra indicate entreranno in vigore dal 1° ottobre 2026.
La planimetria esplicativa dell’area interessata è allegata alla relativa ordinanza.