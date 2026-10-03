TIVOLI – Nuovi palazzi di Terranova, la minoranza: “Progetto non visionato da tutti i consiglieri”

“Dove sarebbe l’utilità collettiva?

Dove l’interesse pubblico?

Perché il progetto non è stato messo in visione a tutti i consiglieri comunali?”.

L’ingresso all’ex Consorzio agrario di via Tiburtina a Tivoli Terme

Sono alcune delle domande poste dai rappresentanti dell’opposizione nel Consiglio Comunale di Tivoli presenti in aula martedì scorso 29 settembre, quando è stato approvato il progetto presentato dalla “Fincres Srl” di Bartolomeo Terranova per costruire due palazzi di 4 piani al posto dell’ex Consorzio Agrario di via Tiburtina 275, a Tivoli Terme (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La consigliera comunale del Partito Democratico di Tivoli Giovanna Marconi

La consigliera comunale del Partito Democratico di Tivoli Manuela Chioccia

Il consigliere comunale del Partito Democratico di Tivoli Alessandro Fontana

La consigliera comunale di “Una Nuova Storia” Francesca Chimenti

Il consigliere comunale di “Una Nuova Storia” Damiano Leonardi

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Carlo Caldironi

Il consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra Ezio Paluzzi

Il consigliere comunale del Partito Socialista Italiano Marco Di Nicolò

A sollevare domande e dubbi sono stati i consiglieri Giovanna Marconi, Manuela Chioccia e Alessandro Fontana del Partito Democratico, insieme a Francesca Chimenti e Damiano Leonardi di Una Nuova Storia, Carlo Caldironi del Movimento 5 Stelle, Ezio Paluzzi di Alleanza Verdi e Sinistra e Marco Di Nicolò del Partito Socialista Italiano.

In apertura di seduta gli otto rappresentanti della minoranza – assente Adele Porcari di Una Nuova Storia – hanno sollevato una questione pregiudiziale, con la quale hanno richiesto di non procedere alla trattazione né alla votazione della proposta e di disporne il rinvio alla Commissione consiliare competente, previa integrale messa a disposizione di tutti gli atti istruttori e progettuali richiamati nella proposta, nonché la concessione di un congruo termine per consentirne l’effettivo esame.

Una panoramica dell’ex consorzio agrario di via Tiburtina a Tivoli Terme

Gli otto hanno sottolineato che una parte della documentazione tecnica e istruttoria posta a sostegno della proposta è necessaria per valutare compiutamente la sussistenza la consistenza e la proporzionalità dell’interesse pubblico sotteso all’intervento, tuttavia è stata trasmessa e resa disponibile esclusivamente ai consiglieri comunali componenti della Commissione Urbanistica.

La stessa documentazione non è stata invece circolarizzata e trasmessa a tutti i consiglieri comunali chiamati a discutere e votare la proposta di Terranova.

Per questo Caldironi, Chimenti, Chioccia, Di Nicolò, Fontana, Leonardi, Marconi, Paluzzi hanno invocato l’articolo 30 del Regolamento del Consiglio Comunale di Tivoli secondo il quale le proposte sottoposte alla deliberazione definitiva del Consiglio devono essere corredate di tutti i documenti necessari per consentitene l’esame e prevede espressamente la trasmissione ai consiglieri comunali, mediante posta elettronica, delle proposte di deliberazione e dei relativi atti allegati entro i termini regolamentari.

L’aula consiliare di Palazzo San Bernardino a Tivoli (foto di repertorio)

Messa a votazione, la proposta dell’opposizione ha incassato i 15 voti contrari della maggioranza e del sindaco Marco Innocenzi ed è stata respinta.

A quel punto la consigliera Francesca Chimenti ha dichiarato che il suo gruppo, Una Nuova Storia, avrebbe abbandonato l’aula in fase di votazione.

Lo stesso esempio è stato seguito dalla consigliera del Partito Democratico Giovanna Marconi, dal consigliere del Psi Marco Di Nicolò, e dal consigliere Carlo Caldironi del M5S.

In aula a votare “no” sono rimasti Alessandro Fontana del Pd, Damiano Leonardi di Una Nuova Storia ed Ezio Paluzzi di AVS.

Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi

Troppo pochi contro il “sì” del sindaco Marco Innocenzi e dei consiglieri comunali di maggioranza Massimiliano Asquini, Fabio Attilia, Maurizio Conti, Nello De Santis, Emanuele Di Lauro, Marisa Emili, Silvia Mammola, Angelo Marinelli, Isabella Marra, Andrea Napoleoni, Giorgio Ricci, Paola Sordini, Pierluigi Volante (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il nuovo complesso residenziale da 4 piani è realtà.