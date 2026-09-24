GUIDONIA – William Chiarelli alla guida della Polizia Locale di Castel Gandolfo

Il Commissario Coordinatore William Chiarelli ha assunto l’incarico di Comandante del Corpo della Polizia Locale del Comune di Castel Gandolfo, prestigiosa cittadina che ospita la residenza estiva del Santo Padre.

Classe 1997, cresciuto a Colle Fiorito di Guidonia, ora convivente con la compagna a Villanova Guidonia, Chiarelli è laureato in Giurisprudenza ed ha conseguito un Master di II Livello in Criminologia e Psicologia Giuridica, nonché il Diploma della Scuola di Specializzazione in Professioni Legali.

Il Comandante William Chiarelli insieme al Sindaco di Castel Gandolfo Alberto De Angelis

All’attivo, nel corso della sua carriera, vanta un servizio svolto in 10 Comandi di Polizia, quali Morlupo, Tivoli, Camerata Nuova, Casape, Ciciliano, Orvieto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Artena ed infine Castel Gandolfo, di cui 7 incarichi di comando, alla guida dei Servizi o Corpi di Polizia Locale.

Comandante di ruolo di Polizia Locale da oltre 2 anni, ora, risultato vincitore dell’avviso di mobilità bandito dall’Amministrazione Comunale di Castel Gandolfo, è stato trasferito e si è insediato, nella sede di Castello, lo scorso 16 settembre.

Significativa l’attività svolta nel corso del suo ultimo incarico quale Comandante del Corpo della Polizia Locale di Artena, che ha portato all’inoltro di 82 notizie di reato alla competente Procura della Repubblica, la contestazione di 125 verbali amministrativi e 3981 sanzioni per violazione delle norme al Codice della Strada, nonché 19 sequestri, tra veicoli, beni mobili e immobili, opere abusive e sostanze stupefacenti.

Per tale motivo si è guadagnato la stima dell’Amministrazione e delle Forze dell’Ordine operanti sul territorio, così da ricevere diversi encomi e compiacimenti.

“Un doveroso saluto e plauso ai miei collaboratori, gli Operatori di Polizia ed il personale amministrativo in forza al Corpo di Polizia Locale di Artena che hanno sempre dimostrato la loro dedizione, impegno e lealtà – commenta il Comandante William Chiarelli – Un ringraziamento, altresì, al Sindaco Alberto De Angelis, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Castel Gandolfo, per l’opportunità concessami e la fiducia e stima riposta nei miei confronti, nonché al Commissario Cintya De Rossi che ha ricoperto il ruolo di Vice Comandante Facente Funzioni, reggendo il Comando della Polizia Locale di Castel Gandolfo in questo delicato periodo di vacanza e di passaggio di consegne dal Comandante uscente”.

“Con grande entusiasmo – aggiunge il Comandante Chiarelli – intraprendo questa nuova avventura professionale.

Con il supporto dell’Ente e dei colleghi, si lavorerà duramente al fine di migliorare e rendere sempre più efficiente il Corpo ed il personale di Polizia ad esso appartenente, così da rispondere con efficacia e prontezza alle esigenze e richieste della cittadinanza e offrire alla comunità un servizio a 360°.

Castel Gandolfo è sicuramente una cittadina con ampia risonanza ove si accendono i riflettori vista anche la presenza di personalità internazionali sul territorio, per cui è necessario garantire standard qualitativi elevati in termini di sicurezza e rappresentatività”.