FIANO ROMANO – Un punto ristoro nell’area verde comunale di Via Tiberina

Il Comune di Fiano Romano ha affidato in concessione a titolo oneroso un’area verde pubblica al chilometro 19 della via Tiberina.

Lo stabilisce la determina numero 275 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata il primo ottobre dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Giancarlo Curcio.

Con l’atto viene aggiudicata la gestione dell’area di circa 420 metri quadrati a favore della ditta “Natale De Vincenti” per la durata di 9 anni rinnovabili ad un canone concessorio da corrispondere al Comune pari a 900 euro l’anno.

L’aggiudicazione è disposta sotto la condizione risolutiva dell’eventuale successivo accertamento della sussistenza di cause ostative da parte della Prefettura ai sensi del “codice antimafia”.

Il 12 giugno scorso la giunta comunale guidata dal sindaco Davide Santonastaso con la delibera numero 99 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – aveva approvato il bando di gara – CLICCA E LEGGI IL BANDO DI GARA – per affidare la gestione dell’area antistante la sede operativa di Bucap S.p.A., azienda nota in Italia per allestimento, catalogazione, digitalizzazione e stoccaggio della documentazione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il bando aveva fatto seguito alla proposta progettuale presentata dal geometra Lorenzo Ferilli, tecnico di fiducia del 64enne commerciante fianese Natale De Vincenti, relativamente alla manutenzione e pulizia dell’area verde di arredo viario con il posizionamento di panchine, portarifiuti, piantumazioni di abbellimento, la cui funzione è quella di consentire il miglioramento del decoro urbano.

Come contropartita De Vincenti ha chiesto la possibilità di utilizzo dell’area per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche (food truck) con installazione di una nuova tettoia/gazebo in legno di circa 36 metri quadrati.

La tettoia che Natale De Vincenti intende realizzare sull’area comunale assegnata in gestione

Sopra, la piazzola di sosta attualmente occupata dal commerciante fianese

Dalla relazione del geometra Lorenzo Ferilli emerge che finora il 64enne commerciante gestiva un chiosco in una piazzola di sosta sempre davanti alla Bucap Spa sulla base di una concessione posteggio per il commercio su aree pubbliche valida fino al 31 dicembre 2032, ma ora Natale De Vincenti ha deciso di rendere più gradevole il servizio ai clienti attrezzando un’area di dimensioni maggiori.

Dalla determina emerge che il canone annuale per l’affitto dell’area è stimato dal Comune in 3 mila euro, ai quali vengono decurtati sia gli oneri per la manutenzione ordinaria del verde, stimati in 400 euro l’anno, sia un ammortamento per gli investimenti sostenuti per 1.700 euro l’anno, per un canone annuale complessivo di 900 euro.