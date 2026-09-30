PALESTRINA – “Armonia di una Metamorfosi”, omaggio a San Francesco e ad Anna Maria Achilli

Domenica 4 ottobre 2026, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Pierluigi di Palestrina, il Circolo Culturale Prenestino “Roberto Simeoni” offrirà uno spettacolo gratuito dal titolo “Armonia di una Metamorfosi. Dialogo straordinario tra l’uomo, la natura e la musica”.

L’evento coincide col 50esimo anniversario della fondazione del Circolo Culturale e con la ricorrenza dell’ottocentenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Sarà un momento carico di emozioni nel ricordo di Anna Maria Achilli, prematuramente scomparsa, che dello spettacolo ha curato la drammaturgia, la regia e ne è stata voce recitante.

Mimmo strati sarà la voce recitante dello spettacolo.

Gli altri protagonisti sono: Fanny Taddeo (soprano), Sonia Maurer (mandolino e mandoloncello), Achille Taddeo (viola), Alessio Esposito (pianoforte), Maria Grazia Achilli (percussioni).

Una rappresentazione che descriverà la metamorfosi degli alberi del Bosco dell’Accademia dei Lincei (fondata nel 1603 da Federico Cesi – Duca di Acquasparta naturalista, studioso di scienza e filosofia, alla quale prese parte tra gli altri, Galileo Galilei), i quali, con il passare dei secoli hanno assunto sembianze umane, come fossero attori della natura, plasmati dalla natura.

“Assisteremo – spiega Roberto Papa, presidente del Circolo Simeoni – alla metamorfosi nel tempo (le parole e la musica) e nello spazio (il bosco) ), creata da un’avvincente fusione tra la drammaturgia contemporanea ed alcune tra le più belle partiture musicali di Bach, tra cui le “Invenzioni a due voci” e la “Suite in sol”, i temi della “Sarabanda” e “Passacaglia” di Haendel, le “Suite” per mandolino solo di Sauli, e la celebre “Follia” di Corelli, una danza di origine spagnola, tra le più coinvolgenti dell’epoca barocca, con momenti di assoluto virtuosismo.

Scriveva Papa Francesco il 4 ottobre che “San Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà: «Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si contempla il loro autore» (Sap 13,5) e «la sua eterna potenza e divinità vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute» (Rm 1,20)”.

“Questo spettacolo – aggiunge Roberto Papa – è il naturale seguito al primo concorso di Ricamo di Palestrina, di cui il 3 ottobre avremo la premiazione dei lavori presso il Centro Anziani, e il cui tema è “Francesco e la natura”.

Questo 2026 per il Circolo Simeoni è stato un viaggio nel mondo di Francesco e di Chiara e domenica 4 lo continueremo con questo spettacolo che ci porterà a riflettere quale importanza rivesta per l’uomo contemporaneo mantenere uno stretto contatto con la natura, rispettandola, e su ciò che di meraviglioso ella può offrirci. Le partiture musicali saranno eseguite con particolari strumenti antichi, per un meraviglioso viaggio nel tempo”.

L’ingresso è libero, si consiglia la prenotazione al numero 3383606787.

Allo spettacolo è abbinato, per chi vorrà offrire anche un minimo contributo, la raccolta fondi che andrà ad implementare il fondo per il reparto pediatrico dell’Ospedale di Palestrina.