GUIDONIA – Lotta ai pedofili, una panchina blu nel parco pubblico

Cronaca, Eventi, Tiburno Quotidiano /

Il progetto di “Rete Sociale Lazio” in collaborazione con l’Associazione “No Child Abuse APS”

E’ il simbolo della lotta agli orchi, gli uomini con la faccia da buoni e l’animo nero che rubano l’infanzia ai bambini.

 

 

La panchina blu è un’iniziativa di “Rete Sociale Lazio” presieduta da Alessandro Roberti in collaborazione con “Buzzi Unicem” e con l’Associazione “No Child Abuse APS”, la onlus costituita il 13 aprile 2024 dai genitori delle vittime di abusi, promotrice di una campagna di sensibilizzazione nella lotta alla pedofilia e alla pedopornografia.

 

 

Lunedì 5 ottobre alle ore 11 una panchina blu, simbolo della lotta agli abusi su minori, sarà inaugurata al parco San Gabriele di via Zucchi a Villanova di Guidonia, recentemente riqualificato da parte di “Rete Sociale Lazio”.

LEGGI ANCHE  GUIDONIA - Palazzo bloccato per realizzare il sottopasso: il Comune non risarcirà il proprietario

 

 

L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

 