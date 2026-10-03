GUIDONIA – Lotta ai pedofili, una panchina blu nel parco pubblico

E’ il simbolo della lotta agli orchi, gli uomini con la faccia da buoni e l’animo nero che rubano l’infanzia ai bambini.

La panchina blu è un’iniziativa di “Rete Sociale Lazio” presieduta da Alessandro Roberti in collaborazione con “Buzzi Unicem” e con l’Associazione “No Child Abuse APS”, la onlus costituita il 13 aprile 2024 dai genitori delle vittime di abusi, promotrice di una campagna di sensibilizzazione nella lotta alla pedofilia e alla pedopornografia.

Lunedì 5 ottobre alle ore 11 una panchina blu, simbolo della lotta agli abusi su minori, sarà inaugurata al parco San Gabriele di via Zucchi a Villanova di Guidonia, recentemente riqualificato da parte di “Rete Sociale Lazio”.

L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.