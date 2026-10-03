VALLI DEL TEVERE – Trasporti, Astral: “Da lunedì 5 ottobre modifiche al programma di esercizio dell’Udr 2″

Astral Spa informa gli utenti che, a partire da lunedì 5 ottobre 2026, entreranno in vigore alcune modifiche e integrazioni al programma di esercizio del Trasporto Pubblico Locale relativo all’Unità di Rete (UdR) 2 – Valli del Tevere nel Comune di Poggio Mirteto.

Gli interventi previsti mirano a ottimizzare e potenziare i collegamenti sul territorio, con particolare attenzione alle coincidenze con i servizi ferroviari e all’adeguamento dei servizi scolastici.

In particolare, le variazioni interessano la Linea 2, con un nuovo percorso scolastico a servizio dell’IIS Via Falisca, Monteverde e dell’IIS Margherita Hack;

la Linea 7, con l’anticipo della prima corsa per Poggio Mirteto per garantire la coincidenza scolastica a Ponte Garibaldi;

la Linea 15, con l’anticipo di due corse scolastiche;

la Linea 21, riprogrammata per allineare le corse al passaggio dei treni e integrare i collegamenti scolastici con Briccaro e San Luigi;

la Linea 22, potenziata con il collegamento su due coppie di corse tra Borgo Santa Maria e Montelibretti centro;

la Linea 23, con l’aggiunta del doppio giro di Ponte Garibaldi nella corsa scolastica a Poggio Mirteto;

la Linea 26, integrata con i collegamenti scolastici verso Piazza Giovanni Paolo II a Sacrofano;

la Linea 28C, con la revisione degli orari;

e la Linea 29, con l’inserimento del collegamento scolastico con San Valentino e Montopoli e la conseguente rimodulazione degli orari.

«Il nostro impegno per adeguare la rete di trasporto alle reali necessità dei cittadini è costante» – dichiara Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di Astral Spa – «Si tratta di un percorso continuo condotto in piena sinergia con la Regione Lazio e le amministrazioni comunali, volto a offrire agli studenti, ai lavoratori e a tutti gli utenti, un servizio sempre più efficace, puntuale e vicino alle istanze del territorio»

Tutti i dettagli specifici riguardanti le linee, le fermate, i transiti e le tabelle orarie complete sono consultabili sul portale Astral Infomobilità al seguente link: Astral Infomobilità – La Mobilità Che Unisce