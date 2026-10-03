MORICONE – Raccolta fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Stamane venduti oltre 30 sacchi di mele, domani si replica

Oggi, sabato 3 ottobre, e domani, domenica 4 ottobre, in via Roma a Moricone si tiene una raccolta fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla organizzata dalla Pro Loco di Moricone a favore della Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

 

 

Nella mattinata di oggi oltre 35 sacchi di mele di Aism sono stati acquistati con donazioni

Domani si replica.

L’iniziativa è finalizzata a informare e sensibilizzare la popolazione, grazie ai contributi a garantire e potenziare i servizi sul territorio per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate, per la maggior parte giovani tra i 20 e i 40 anni, oltre che a sostenere la ricerca scientifica.

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