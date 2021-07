Rocca di Subiaco, Italia Nostra chiede la messa in sicurezza

Italia Nostra Lazio chiede intervento urgente per la messa in sicurezza e il restauro della Rocca di Subiaco

Italia Nostra Lazio lancia l’allarme per lo stato critico della Rocca Abbaziale di Subiaco e e chiede di adoperarsi per reperire i fondi necessari al restauro di un monumento così importante.

“La Rocca abbaziale, che dalla sua posizione elevata domina la città e la valle – spiega Carlo Boldrighini della sezione di Italia Nostra Aniene Monti Lucretili – è l’elemento più caratteristico del paesaggio di Subiaco. Costruita dall’abate Giovanni V nel secolo XI, è stata ingrandita e modificata in più fasi, soprattutto sul finire del Quattrocento od opera dei Borgia e nel Settecento ad opera dei Braschi. Conserva importanti cicli di affreschi in buono stato del Cinquecento e del Settecento. Questi ultimi sono anche un documento prezioso perché presentano accurate riproduzioni del territorio dell’abbazia in quel tempo. Oltre al valore artistico e paesaggistico, è anche un monumento di grande valore storico, per i personaggi ospitati tra le sue mura, tra i quali basterà citare Lucrezia Borgia, che qui nacque, una delle più significative figure femminili del Rinascimento”.

“In recenti sopralluoghi si è rilevato – sottolinea Marcello Rosario Caliman, presidente di Italia Nostra Lazio – che le strutture murarie esterne della Rocca, soprattutto dalla parte della torre dell’orologio, sono seriamente danneggiate: alcune pietre murarie sono cadute ed altre appaiono pericolanti (come da foto allegate). C’è il rischio imminenti di crolli, con possibili danni all’incolumità dei passanti, e l’inevitabile chiusura al flusso dei visitatori, che è ora gestito con competenza da una cooperativa locale”.