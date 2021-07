MENTANA – Si ribalta il trattore, muore schiacciato

Oggi pomeriggio, domenica 4 luglio, tragico incidente in via Mussomeli, traversa di via Monte Pizzuto, nelle campagne di Mentana. Un imprenditore edile di 62 anni, residente a Mentana, è morto a causa del ribaltamento del trattore cingolato che stava usando e che lo ha schiacciato. Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118, i carabinieri e i Vigili del Fuoco di Montelibretti. Il corpo della vittima è rimasto intrappolato sotto il trattore ed è stato necessario l’utilizzo di cuscini pneumatici e divaricatore per liberarlo.

Stando a una prima ricostruzione erano circa le ore 16 quando è avvenuta la tragedia. L’imprenditore stava pulendo una cunetta che divide il suo terreno da quello del vicino. Fatale sarebbe stata l’eccessiva inclinazione del terreno proprio in quel punto, che avrebbe causato il ribaltamento del mezzo. La Procura di Tivoli ha disposto l’esame autoptico sulla salva della vittima.