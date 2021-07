Auguri “Lollo”

L’attrice nata a Subiaco compie 94 anni

Simbolo di talento e della bellezza italiana in tutto il globo. Oggi, Gina Lollobrigida, nata a Subiaco, compie 94 anni. La “Lollo” ha cominciato la sua carriera nel 1947, a Miss Italia, proseguendo subito dopo con il cinema. Tra i suoi ruoli più noti, quello della Bersagliera in «Pane, amore e…». Dopo essere diventata un’icona anche negli Usa, ha deciso di ritirarsi dal mondo del cinema per dedicarsi all’arte. Dopo i primi anni Settanta Luigina Lollobrigida concede qualche rara apparizione (tra cui quella nel serial televisivo Falcon Crest negli anni ’80 e diversi cameo). Nel 1996, riceve il David di Donatello alla carriera. Tra le canzoni a lei dedicate Gina di Johnny Mathis Gina, Lollobrigida di Tony Bass e Gina Lollobrigida dei Cardiacs . Recentemente, purtroppo, la nota attrice laziale ha subito tentativi di truffe e controversie legali che l’hanno allontanata anche da suo figlio.