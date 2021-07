Settebagni, centauro muore in autostrada

Lo scontro alle 3 di notte nei pressi della Diramazione Roma nord

Incidente mortale, nella notte di oggi, giovedì 8 luglio, sulla D18 Diramazione Roma Nord, dove si sono scontrati una moto, un furgone e un’automobile. La vittima un motociclista di cui non è stata ancora resa nota l’identità. Lo scontro intorno alle ore 3, al km 17. Sul posto, ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente di intervento, è arrivato il personale sanitario che ha tentato di rianimarlo, purtroppo inutilmente. La strada tra Castelnuovo di Porto e Settebagni verso il Grande Raccordo Anulare è rimasta chiusa per ore per agevolare le operazioni di soccorso e consentire in sicurezza i rilievi degli agenti della polizia stradale di Settebagni.