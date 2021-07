MONTEROTONDO – Delitti Esemplari portati in scena dal Daniel Zagni Lab

Giovedì 15 luglio alle 21:00, nell’ambito dell’Estate Eretina, si terrà nel cortile del palazzo comunale lo spettacolo teatrale “Delitti Esemplari”, inerpretato da Alessandra Mosca Amapola e Andrea Vasone, con la curatela del Daniel Zagni Lab.

Il sogno di un omicidio trasformato in realtà si traduce in una serie di resoconti immaginari, una carrellata di omicidi assurdi, esagerati, dai tratti grotteschi e tragicomici da parte di killer “per caso”, che illustrano come ognuno di noi possa perdere la testa, dando libero sfogo alle frustrazioni giornaliere dell’uomo contemporaneo.