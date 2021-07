MONTEROTONDO – Giampaolo Matrone sta scrivendo un libro su Rigopiano

Era aperta e attiva da più di un anno, dal 18 maggio 2020, ma la pandemia aveva sin qui sconsigliato e impedito una degna inaugurazione. Finalmente, venerdì 9 luglio 2021, si è tenuta la cerimonia del taglio del nastro della nuova sede di Roma di Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni in tutte le tipologie di sinistro – incidenti stradali, infortuni sul lavoro, casi di mala sanità, incendi, eccetera – e nella tutela dei diritti dei cittadini, con centro direzionale a Mestre-Venezia. .

Tra questi gli assistiti anche Giampaolo Matrone (a gennaio aveva ricordato così la moglie) , il simbolo della catastrofe dell’Hotel Rigopiano, in Abruzzo, dove il 18 gennaio del 2017 sono morte, travolte da una valanga, 29 persone tra cui sua moglie Valentina Cicioni: lui si è salvato per miracolo, dopo 62 lunghe ore passate sepolto sotto la neve, ma ne è uscito con gravi menomazioni agli arti, oltre ad aver perduto la compagna della sua vita. E nell’occasione il superstite ha fatto un annuncio importante.

“Per fortuna dopo la tragedia ho trovato Studio3A, che per me è come una seconda famiglia. Mi sono stati e continuano a starmi vicino, a seguire tutte le mie vicende e le mie pratiche e insieme al loro team stiamo anche portando avanti un progetto che mi sta tanto a cuore: stiamo realizzando e pubblicheremo un libro su Rigopiano, con il principale obiettivo di contribuire a portare a casa un po’ di giustizia, soprattutto per mia moglie e per le altre 28 vittime che non ci sono più, e a far sì che questi disastri non abbiano mai più a ripetersi in Italia” ha concluso il pasticciere di Monterotondo, aggiungendo anche che l’opera sarà dedicata alla figlia Gaia.

Realizzato a immagine e somiglianza di tutte le altre sedi di Studio3A-Valore S.p.A., il point di Roma si trova in via Rapagnano 86, nel quartiere Salario, nei pressi della Stazione Fidene. Nei suoi 150 metri quadrati di superficie trovano posto una hall, una confortevole sala riunioni, tre uffici, servizi e un magazzino. La nuova sede è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18: tel. 06/62288566, numero verde 800090210, mail: roma@studio3a.net.