GB, i pericoli della riapertura del 19 luglio

L’allarme degli scienziati

Sono 48.553 i nuovi casi di Covid nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, il livello più alto da gennaio, mentre i morti sono 63.

Lo riporta il sito ufficiale del governo britannico . Il bilancio complessivo delle vittime nel Regno Unito è di 128.593 persone.

Il piano di Boris Johnson di abbandonare le restrizioni a partire dal 19 luglio è considerato una minaccia per il mondo intero e crea un terreno fertile per l’emergenza varianti.

A scriverlo è il sito del The Guardian. Nel corso di un summit internazionale, Italia, Nuova Zelanda e Israele si sono detti allarmati per la politica di Downing Street.

Non solo: più di 1200 scienziati della comunità internazionale, in una lettera alla rivista Lancet, denunciano che l’apertura indiscriminata possa far correre le mutazioni del virus.

“Noi crediamo, scrivono, che il governo si stia imbarcando in un esperimento pericoloso ed eticamente scorretto. Pertanto chiediamo che vengano riviste le misure di alleggerimento delle restrizioni previste per il 19 luglio”.