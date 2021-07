FIANO ROMANO – Inaugurazione del Polo Inclusivo Sociale

Domani alle 9, alla presenza del sindaco Ferilli, sarà inaugurato il “Polo inclusivo Sociale”, presso i locali dell’ex CILO di Fiano Romano, in Via dell’Agricoltura, 2.

A febbraio, tra il Comune e l’Associazione “La Chiave di Volta” è stato siglato un accordo di collaborazione (delibera 21 del 26/02/2021) con l’obiettivo di realizzare progetti a favore di minori diversamente abili. “La continuità è un valore che dà buoni frutti” – ha dichiarato il Sindaco Ferilli – “il Polo è la risposta al percorso che abbiamo intrapreso anni fa, collaborando con le associazioni del territorio, che ha portato all’apertura di sportelli d’ascolto e a dare risposte concrete ai bisogni reali. La valorizzazione delle diversità e l’inclusione sociale, rappresentano un’opportunità di crescita e di sviluppo per la nostra Comunità”.

Il Comune ha concesso l’utilizzo in comodato gratuito dei locali dell’ex CILO in Via dell’Agricoltura, quale sito idoneo allo svolgimento delle attività previste. L’iniziativa avrà carattere sperimentale e durerà due anni.

L’ Associazione “La Chiave di Volta” nasce sul territorio dall’esigenza di tutelare le famiglie con richieste di aiuto e i loro figli; il polo, gestito dall’associazione, offrirà sostegno psicologico, assistenza burocratica, laboratori e progetti per l’inclusione dei ragazzi con disabilità.

Programma:

09:00 Benedizione della struttura e taglio del nastro

09:30 Pillole sul tema dell’autismo a cura della dott.ssa Pina Li Petri

10:00 Pillole sul tema dell’autismo a cura della dott.ssa Francesca Tiberti

10:30 Intervento della dott.ssa Silvia Setzu

11:30 Saluti e ringraziamenti