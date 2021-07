Presso le cartolibrerie arrivano le cedole librarie

Da ieri martedì 20 luglio è possibile per le famiglie residenti a Guidonia Montecelio con i bambini che frequentano la scuola primaria sia sul territorio comunale che in altri comuni, richiedere le cedole librarie online presso le cartolibrerie convenzionate con il Comune di Guidonia Montecelio.

“Si tratta di un sistema che semplifica notevolmente la richiesta delle cedole librarie- spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione Elisa Strani- eliminiamo, infatti, il passaggio delle cedole cartacee dal Comune alle scuole e, poi, alle famiglie con un notevole risparmio di tempo per tutti ed una maggiore efficienza e rapidità nella consegna della cedola, annullando, inoltre, anche il rischio di smarrimento e possibile duplicazione della cedola stessa. Ora, invece, vengono superati tutti questi movimenti e le cartolibrerie hanno già la banca dati delle famiglie aventi diritto ad ottenere il libro gratuitamente. Da non sottovalutare, inoltre, il vantaggio per i commercianti che riceveranno il pagamento delle cedole in tempi brevissimi e per le famiglie residenti a Guidonia Montecelio con i figli che frequentano le scuole fuori dal territorio comunale, che, in passato, dovevano recarsi in Comune per ottenere la cedola libraria”.

“Dopo la procedura di iscrizione online alla mensa scolastica- continua Strani- prosegue il lavoro di digitalizzazione e semplificazione a vantaggio delle famiglie di Guidonia Montecelio.

Ringrazio la Dirigente dottoressa Carola Pasquali e tutto l’ufficio della Pubblica Istruzione che ha lavorato e sta lavorando per raggiungere questi obiettivi”.

“La digitalizzazione e la sburocratizzazione della macchina amministrativa- conclude il Sindaco Michel Barbet- restano gli obiettivi che stiamo perseguendo in tutti i settori della pubblica amministrazione. Semplificare e rendere più agevole il rapporto tra i cittadini e l’Ente è tra le nostre priorità”.

Per maggiori informazioni sulle cedole librarie online si può cliccare al link presente sul sito del Comune di Guidonia Montecelio