Sassolini nelle scarpe (da ballo)

Un commiato che terrà banco in questa estate infuocata: Raimondo Todaro dice addio a “Ballando con le stelle”. Lo fa su Instagram causando la prevedibile delusione di Milly Carlucci.

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire.

Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”, ha scritto il ballerino sul suo profilo.

A stretto giro la replica della padrona di casa dello show del sabato sera che sembra volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa. “A proposito di Raimondo, da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la sua decisione di lasciare Ballando.

Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme.”

Milly Carlucci prosegue facendo un elogio del ballerino a cui augura tutto il bene del mondo nell’intraprendere la sua nuova avventura. Che probabilmente sarà in casa Mediaset.

Tutto chiarito? Neanche un po’ perché a Todaro il post firmato Carlucci non va proprio giù e risponde mettendo in piazza anche il proprio stato di salute. “Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce, ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato. Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta.

Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore.”