Ora Subiaco: “La Rocca Abbaziale rischia il crollo”

La denuncia di Ora Subiaco in riferimento allo stato di totale abbandono in cui versa la Rocca Abbaziale.

“Sei anni fa l’amministrazione comunale ha scelto di prendere in comodato d’uso la Rocca Abbaziale, con l’impegno di assumersi l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’impegno però è stato disatteso in ogni ambito – commenta la coalizione – la struttura versa in condizioni preoccupanti, tra infiltrazioni d’acqua, marcescenza degli intonaci e crolli dei tetti in cui si sono aperte vere e proprie voragini. Stiamo perdendo, tegola dopo tegola, la nostra stessa identità e quello che ci preoccupa è che poco o nulla si stia facendo per salvarla. Il rischio di crollo è reale, un pericolo anche per le abitazioni limitrofe. L’amministrazione attuale aveva promesso una promozione dell’ente: oggi invece restano solo le macerie.