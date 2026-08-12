GUIDONIA – Paura in Via Pantano

ambiente, Tiburno Quotidiano /

Fiamme alte tra le sterpaglie e una casa abbandonata

dì Francesca Romana Severini

Torna la paura tra le strade di Guidonia Montecelio. Oggi è stato il turno di Via Pantano.

Sopra e sotto, le immagini dell’incendio 

Propagatosi intorno alle 11.30, ha visto il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e delle Associazioni di Protezione Civile: “VVAA – Volontari Valle Aniene Associati” , “NVG – Nuclei Volontari Guidonia”e GOIR che per ore hanno lavorato senza sosta sotto il sole cocente.


Le fiamme alte hanno bruciato un ettaro di sterpaglie, oltre alle imposte di una casa abbandonata.Le operazioni sono cessate alle 13.30.

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