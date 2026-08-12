CALCIO – Guidonia, Murgia pronto a vestirsi di giallorossoblù

dì Francesca Romana Severini

Il Guidonia Montecelio 1937 FC piazza un colpo importante nel mercato estivo. Come annunciato dalla società attraverso un comunicato ufficiale, il club ha raggiunto l’intesa per portare in squadra Alessandro Murgia, classe 1996.Il centrocampista ha sottoscritto un accordo pluriennale ed è pronto a iniziare subito la nuova avventura sotto la guida dell’allenatore Giovanni Lopez. Il curriculum di Murgia vanta grandi successi. Tifoso della Lazio, il trentenne è cresciuto proprio nelle giovanili della sua squadra del cuore, riuscendo ad affacciarsi presto nel calcio dei grandi, disputando tre stagioni con la prima squadra biancoceleste e raccogliendo esperienza tra Serie A, Europa League e Supercoppa Italiana.Proprio contro la Juventus, nell’agosto 2017, il centrocampista si è reso protagonista di uno dei momenti più importanti della sua carriera, realizzando la rete che ha permesso alla Lazio di imporsi per 3-2 nella Supercoppa Italiana.Il percorso di Murgia è proseguito anche con la Nazionale Under 21, con la quale ha totalizzato 14 presenze tra il 2017 e il 2019. Successivamente sono arrivate le esperienze con la Spal e, in seguito, in Serie B con il Perugia.Negli ultimi anni invece, ha giocato all’estero con Hermannstadt e U Cluj. Un percorso che gli ha permesso di continuare a mettersi in evidenza per le sue grandi qualità tecniche e capacità di trovare la via del gol. Adesso Murgia è pronto a rimettersi in gioco, aprendo il suo prossimo capitolo proprio qui, nella Città dell’Aria.