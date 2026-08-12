VALMONTONE – Incendio di un autobus a metano

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Area messa in sicurezza

dì Francesca Romana Severini

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Valmontone. Un autobus alimentato a metano è stato interessato da un incendio in via Genazzano. L’allarme è scattato intorno alle 14, quando dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco sono state inviate sul posto due squadre, 16A e 24A, per intervenire sul mezzo invaso dalle  fiamme.
Le squadre hanno  messo in sicurezza l’area interessata. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte nell’incendio.Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo.

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