VALMONTONE – Incendio di un autobus a metano

dì Francesca Romana Severini

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Valmontone. Un autobus alimentato a metano è stato interessato da un incendio in via Genazzano. L’allarme è scattato intorno alle 14, quando dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco sono state inviate sul posto due squadre, 16A e 24A, per intervenire sul mezzo invaso dalle fiamme.

Le squadre hanno messo in sicurezza l’area interessata. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte nell’incendio.Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo.