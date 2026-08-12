TIVOLI – Incidente in Strada dei Laghi, si cercano testimoni

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviataci dal nostro lettore Luigi Ferraresi dì Tivoli Terme :

“Un attimo può cambiare una vita, ma la verità aiuta a renderle giustizia.” Si cerca con urgente appello chiunque abbia assistito al grave incidente stradale avvenuto a Tivoli, in Strada dei laghi il giorno 24 Febbraio 2025 intorno alle ore 13:00 Lo scontro ha coinvolto una utilitaria nera e uno Scooter Honda SWT 600 nero.L’impatto ha avuto conseguenze pesanti e, ad oggi, è fondamentale fare piena luce su come si siano svolti davvero i fatti in quell’incrocio. Ci rivolgiamo al senso civico e al cuore di chi si trovava a passare di lì in quel momento — automobilisti, pedoni, o chiunque sia arrivato subito dopo lo scontro. Anche un piccolo dettaglio, che a voi potrebbe sembrare insignificante, per noi può fare la differenza tra l’ingiustizia e la verità. In particolare, è preziosa la testimonianza di chiunque abbia notato: –La velocità o le traiettorie della moto e dell’auto un istante prima dell’impatto; -Il punto esatto della carreggiata in cui è avvenuto lo scontro; -La posizione finale dei mezzi subito dopo la collisione; -Eventuali immagini registrate da dash cam installate sulle auto in transito. Se quel giorno eravate lì, vi chiediamo con il cuore in mano di non voltarvi dall’altra parte e di dedicare cinque minuti del vostro tempo per raccontare ciò che avete visto. Come inviare una segnalazione (garantita la massima riservatezza): Email: ricercatestimoni2025@virgilio.it

Vi ringraziamo infinitamente per l’aiuto e la solidarietà che vorrete dimostrare.