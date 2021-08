Collefiorito – Erbacce e degrado i cittadini denunciano

Parchi e giardini abbandonati a Collefiorito di Guidonia, i cittadini segnalano la situazione di degrado al sindaco Michel Barbet. La vegetazione bruciata dal sole rischia di far divampare incendi. A denunciare la situazione il Comitato cittadini di Collefiorito. “Ribadiamo” specificano dal Comitato, “il degrado delle aree verdi e di quelle attrezzate per i cani, peggio ancora quelle riservate ai bambini, dello skate park per i ragazzi, delle panchine per gli anziani. Nessuno risponde, intanto, in Comune”.

Gli interventi sarebbero bloccati a causa di un ricorso sul bando della gestione del verde pubblico.