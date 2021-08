Ma cosa ti sei messa in testa? Una macedonia?

Oltre a non farla mancare in tavola eccola alla base delle creme, soprattutto quelle naturali e biologiche. Ecco 5 super frutti da sfruttare nella propria beauty routine per una vera macedonia di ingredienti benefici e per una pelle sana e luminosa.

Banana rosa, per tonificare, lenire ed energizzare

La banana rosa, una delle ultime novità tra gli ingredienti del settore beauty, è una varietà tanto rara quanto ricca di proprietà per la pelle: tonificanti, lenitive, energizzanti, anti-age e curative. Soprattutto, l’olio che ne deriva ha un potere antiossidante tra i più alti nel mondo degli oli vegetali: quasi 4500 volte più attivo dell’Olio di Argan.

Avocado, contro la pelle secca

Ricco di vitamine, in particolare la vitamina E, sali minerali e omega 3, l’avocado è fondamentale per idratare, donare elasticità e curare o prevenire la secchezza della pelle. Grazie all’alta concentrazione di acido palmitoleico, inoltre, il frutto è ideale anche per la cute più sensibile o facilmente irritabile.

Mirtillo, per drenare i liquidi

Il mirtillo, con le sue proprietà antiossidanti, è un frutto che contribuisce a rallentare l’invecchiamento cutaneo e a lenire le pelli arrossate, fragili e sensibili proteggendo l’equilibrio e rafforzando le difese naturali della cute. Soprattutto, però, contribuisce alla corretta microcircolazione, diventando così un potente alleato per alleggerire le gambe, soprattutto in estate, o per ridurre visibilmente le borse sotto gli occhi e a ridurre le discromie.

Uva, per tonificare e contrastare l’invecchiamento

L’uva è un toccasana per la pelle e per il corpo nella sua interezza. Questo frutto, infatti, è ricco di sali minerali, come potassio e manganese, ma anche di vitamina C, B1 e B2. Se inserita nella propria beauty routine, quindi, può aiutare a rivitalizzare la cute e a contrastare i radicali liberi e il processo di invecchiamento, ma anche le piccole macchie scure causate dal tempo o dal sole.

Arancia, vitamina C per una pelle luminosa

Tutti gli agrumi, dall’arancia al pompelmo, sono fonti importantissime di vitamina C, una componente che, oltre a far apparire la pelle giovane e rimpolpata, aiuta anche a illuminare la cute e a proteggerla dalle aggressioni esterne e dai danni causati dall’inquinamento e dal sole.

E per i capelli? Arriva dalla start up italiana (Bergamo) la prima linea di prodotti specifici per haircare con superfood. Si chiama Carol, ed è stata studiata e sviluppata dall’ hairstylist Chiara Bonacina con la celebre fotografa Nima Benati. La scelta è stata di usare le proprietà benefiche dei superfood, già apprezzate ampiamente a livello nutrizionale, insieme a un boost vitaminico e di oli essenziali per ristrutturare la chioma. Tra i superfood pregiati vi sono gli oli vegetali puri al 100%, oli essenziali, estratti di mango, noci ed erbe aromatiche. Lo spray Glossy parfume – Miracle elixir Vitamin C è il prodotto di punta della linea.