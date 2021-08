La macchina da cucire compie 170 anni

La svolta del 1851 comportò una fioritura di altri e nuovi sistemi sempre più raffinati per fare ogni tipo di punto in un settore che non si è mai fermato e che oggi sforna macchine dotate di ‘cervelloni’ e sistemi informatici in grado di fare (quasi) tutto da sole.

Perciò: la prima, ufficiale, macchina per cucire dotata di questo sistema automatico sembra essere stata ideata dall’inglese John Fisher ma di sicuro brevettata quel 12 agosto del 1851 e costruita dal pioniere del settore, l’americano Isaac Merritt Singer, fondatore del noto brand che porta ancora oggi il suo nome. Il meccanismo era sviluppato con un braccio parallelo al piano di lavoro con aghi a scorrimento verticali così come ancora oggi usa. Una intuizione di grande successo che portò all’imprenditore con il pallino per la meccanica grande notorietà tanto che diversi edifici storici nel mondo portano il suo nome, dal russo Singer Building di San Pietroburgo al palazzo Singer di Roma all’angolo con via del Corso, (era la sede amministrativa dell’azienda, oggi è un hotel di lusso).

Chi non ha mai cucito o visto in casa della nonna una Singer? Oppure una Pfaff, messa in produzione pochi anni dopo dal tedesco Michael Pfaff con un’altra importane intuizione: lo scorrimento automatico del tessuto. Dal 1890 in poi i produttori di macchine per cucire aumentarono in tutto il mondo, non mancano i brand italiani come Necchi e Salmoiraghi, e i sistemi hanno subito altri originali miglioramenti per cucire e ricamare in nome di uno strumento indispensabile per il comparto manifatturiero ma che occupa anche tante nicchie di mercato: dalla moda alla sartoria, la camiceria, i vestiti da sposa, i costumi di scena, abbigliamento sportivo e cucito casalingo.

E’ la nicchia del fai da te a crescere a dismisura in questi ultimi anni e le macchine sono anche state riscoperte dalla Generazione Z che si appassiona al cucito condividendo esperienze e outfit sui social.

Cucire non è mica roba da matusa, – precisano i ragazzi della Gen Z su Youtube mentre scambiano commenti con le influencer del settore rinomate in tutto il mondo. Mentre la macchina per cucire, così come la conosciamo oggi, compie 170 anni, Micarah Tewers, giovane sarta creativa e influencer da 1.71 milioni di followers in tutto il mondo, al motto di ‘costa poco ma è identico’ mostra tutti i passaggi per realizzare abiti uguali a quelli griffati, costosissimi e da Red Carpet (ha realizzato gli stessi vestiti che Ariana Grande ha indossato ai Grammy e il giorno del suo matrimonio, spendendo solo 40 dollari) e usando materiali di scarto, scampoli e tutto quello che si trova in casa armata della sua Singer elettronica. Le ragazzine la adorano e, pronte con le loro macchine, seguono i suoi tutorial su YouTube