CALCIO – Guidonia apre a D’Urso e Baroni

Il Guidonia Montecelio 1937 fc continua a muoversi con decisione sul mercato e mette a segno due nuovi innesti in vista della prossima stagione. Il club ha ufficializzato gli arrivi, entrambi con accordi pluriennali, del centrocampista Christian D’Urso e del difensore Riccardo Baroni.

D’Urso, classe 1997 e cresciuto nel settore giovanile della Roma, porta in dote una lunga esperienza tra Serie B e Serie C. Nell’ultima stagione con la Triestina ha realizzato 5 reti, dopo aver chiuso quella precedente con 10 assist. Baroni, invece, è un difensore formatosi nella Fiorentina, con un passato anche nella Nazionale Under 20 e reduce dall’esperienza con l’Albinoleffe. In carriera ha conquistato due campionati e una Supercoppa di Serie C.

Due acquisti di spessore che confermano le ambizioni del Guidonia Montecelio, ma il mercato è tutt’altro che concluso. La società è ancora al lavoro per completare la rosa a disposizione di Giovanni Lopez, con altri innesti attesi nelle prossime settimane. Allo stesso tempo, saranno inevitabili anche alcune uscite, necessarie per definire l’organico in vista del ritiro e dell’inizio della nuova stagione.

Daniele Di Cerbo