Tivoli, si barrica in casa con 5 persone. Arrestato tossicodipendente

Attimi di paura e di terrore a Tivoli, nella serata di lunedì, quando un tossicodipendente armato di taglierino si è barricato in un’abitazione sequestrando la compagna, una coppia e due minori.

Il giovane, 23 anni e noto alle forze dell’ordine, ha dato in escandescenza e poi si è chiuso in casa minacciando di suicidarsi se qualcuno dei presenti avesse varcato la porta.

Dopo una trattativa iniziata telefonicamente e terminata sul posto, i poliziotti sono riusciti a mettere in salvo tutti gli occupanti della casa e a mettere in sicurezza l’uomo. F.C., accompagnato presso il Pronto Soccorso del locale ospedale, è risultato positivo all’assunzione di cocaina e cannabinoidi. In casa sono stati rinvenuti 20 grammi di cocaina.