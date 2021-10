Giunta rosa a Licenza, sindaco e vice donne

Giunta in rosa a Licenza, l’unico centro della città del Nordest a fare tendenza. In questo borgo di 980 abitanti, che ospita i resti della casa delle vacanze del poeta Orazio ed un nido dell’aquila reale, sindaco e vicesindaco sono donne. La sindaca si chiama Ilaria Passacantilli, ha 40 anni, e 3 figlie; la sua vice Enrica Costantini, fresca di pensione, ha 63 anni e ha lavorato per anni all’Unicef. A dare la ventata rosa l’ultima tornata elettorale del 3 e 4 ottobre. Sabato scorso l’insediamento e la presentazione della giunta. Su undici componenti dell’Assise comunale, sindaca compresa, si contano cinque donne. Anche la distribuzione delle deleghe la dice lunga. La prima cittadina ha trattenuto la delega al bilancio e ai lavori pubblici. La vicesindaca si occuperà di cultura, turismo (cruciale a Licenza), servizi sociali e comunicazione. Mentre alla consigliera Orietta Censi è andata la competenza sulla pubblica istruzione. E all’unico assessore (maschio) in giunta, Michele Ciavarella la delega allo sport.

