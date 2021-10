Monterotondo. In scena lo spettacolo di Dania Appolloni

E’ in programma presso le Cantine Teatrali Teatro Off lo spettacolo “Aggiungi un posto a scuola” ideato, scritto e diretto da Dania Appolloni. L’aiuto regia è Sandy Giuffrida. All’iniziativa parteciperanno Aurora Galiè, Helen Tomeo. Greta Iommi, Maria Sole Sciarra, Mattia Viola, Mirko Iommi, Noemi Lunghi, Rebecca Masiello e Simone Petroli. L’iniziativa è parte del progetto Ohana ed ha l’obiettivo di promuove l’affido familiare dei migranti minorenni soli. L’appuntamento è per domenica 24 ottobre alle ore 18. La partecipazione è gratuita.