Tivoli Terme, rapina in una sala slot sulla Tiburtina

Momenti di paura a Tivoli Terme, sabato notte, per una rapina in una sala slot lungo la via Tiburtina. Quattro rapinatori, col volto coperto ed armati di un’accetta, poco prima di mezzanotte hanno fatto irruzione nel locale e sono fuggiti con un bottino di sette mila euro.

I malviventi, prima di darsi alla fuga, hanno colpito alla nuca l’addetto del locale con il manico dell’accetta. Fortunatamente senza causargli particolari ferite. I rapinatori hanno anche cercato di portarsi via una macchinetta cambia soldi. Qualcosa, però, deve averli fatti desistere perché l’hanno abbandonata sulla porta prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato di Tivoli che ora stanno conducendo le indagini per risalire ai responsabili. Gli inquirenti potranno contare, oltre che sulle testimonianze raccolte sul posto, anche sulle immagini dell’impianto di video sorveglianza. Un aiuto agli agenti potrebbe arrivare anche da altre telecamere della zona, tutti filmati che dovranno essere passate al vaglio.

I CLIENTI ED I VIDEOPOKER

Durante la rapina i clienti del locale sono rimasti a giocare ai videopoker. Mentre i malviventi colpivano l’addetto, cercavano di portarsi via la macchina cambia soldi, e fuggivano con una piccola cassaforte, le partite alle slot machine proseguivano nella sala accanto.