Passo Corese, Rapine in farmacia e in un bar, scattano le denunce

Svolta nelle indagini sulle due “spaccate” commesse in una farmacia di Passo Corese e in un bar di Poggio Mirteto. I carabinieri hanno denunciato tre giovani, un cittadino colombiano di 26 anni, incensurato, e due cittadini marocchini di 14 e 19 anni, entrambi con precedenti, tutti nella Capitale senza fissa dimora. I tre arrestati in flagranza di reato ieri per una rapina ai danni di un ventenne egiziano commessa a Roma con ferimento della vittima sono stati poi trovati in possesso di somme di denaro e di due telefoni cellulari che si sono rivelati refurtiva delle due “spaccate”.