Tivoli, Aveva tre etti di stupefacente a casa, ventisettenne arrestato

Spacciava a casa hashish e marijuana, ventisettenne di Tivoli arrestato dagli agenti del locale commissariato. Gli agenti della squadra investigativa durante una perquisizione hanno trovato nell’abitazione di P. G. due etti e 15 grammi di hashish e un etto di marijuana. In una stanza gli investigatori hanno sequestrato anche un bilancino di precisione utilizzato probabilmente per confezionare le dosi e 900 euro, in banconote di vario taglio compatibili con i proventi dell’attività di spaccio.

