Precipita in un pozzo, cane salvato dai vigili del fuoco

Attimi di paura stamane, venerdì 20 settembre, a Roma per i proprietari di un cane precipitato all’interno di un pozzo e salvato grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Secondo una nota stampa del Comando provinciale di Roma, il fatto è avvenuto verso le ore 09.30 in Via Carlo De Bilt, nei pressi del Parco della Caffarella, quartiere Appia Antica.

La sala operativa ha inviato sul posto la Squadra del distaccamento Ostiense con il Nucleo speleo-alpino-fluviale altamente specializzato in soccorsi in altezza, profondità e ambienti alluvionali.

Dopo aver montato l’attrezzatura tecnica, i vigili del fuoco hanno calato un operatore all’interno del pozzo che prima ha tranquillizzato l’animale, per poi imbracarlo e riportarlo in tutta sicurezza in superficie, riconsegnandolo ai proprietari.