Già si parla del regalo di Natale più in voga?

Non sono ancora finite le spese per il Black Friday che già si pensa al regalo di Natale perfetto. Un recente studio condotto dalla Allied Market Reaserch attesta la spesa per i regali di Natale aumenterà del 17% rispetto allo scorso anno e che si sta verificando un’esponenziale crescita dell’acquisto delle carte regalo. La suddetta analisi, che prende il nome, di “Italy Gift Cards Market” riporta delle cifre che spingono a pensare che il giro d’affari in questo settore decollerà dai 5,7 miliardi di euro (registrati nel 2020) ai 16 miliardi nel 2028 tra gift card fisiche e digitali. E se pensate che siano delle card dedicate al mondo dell’abbigliamento, avete parzialmente torto: pur essendo fra le più vendute, queste lasciano il posto agli sconti del mondo della ristorazione e dei viaggi.

Condividi l'articolo: