Il Lazio per ora non in zona gialla

Il Lazio per ora non rischia di passare in zona gialla. A escluderlo l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Il Lazio ha un valore Rt a 1.01, più basso del valore nazionale”, ha detto D’Amato, “e l’obiettivo è quello di stabilizzarlo e di riportarlo sotto 1. Questo in prospettiva ci può consentire di non avere cambi di fascia, che comunque i nostri tecnici escludono per le prossime settimane”.

Nell’ultimo bollettino Covid, il 5 dicembre, nel Lazio sono stati registrati 1.549 i nuovi contagi da coronavirus e altri 2 morti.