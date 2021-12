La Nordic Walking Valle dell’Aniene sulle “nevi magiche”

Continua ad essere ricca di impegni la stagione della Nordic Walking “Valle dell’Aniene”, che per domenica diciannove dicembre ha programmato una Ciaspolata nel Parco Nazionale Velino – Sirente. “Un Cammino che guarda- è riportato in una nota dell’associazione- alla maestosità del luogo, in una valle ricca di colori e profumi che nel periodo invernale sa inebriare per la sua bellezza e vastità. Partendo dal Valico della Chiesola a quota m. 1650 slm ci dirigeremo verso la Valle del Morretano e con un lento cammino ci porteremo al suo Passo a quota 1983 msl da dove potremo ammirare la valle che scende alla Vecchia Miniera di Bauxite. Sarà un’escursione in traversata dove partiremo dal Valico della Chiesola, per arrivare alla Vecchia Miniera di Bauxite”. La camminata nordica, ricordiamo, è un metodo efficiente per accrescere la vigorosità fisica, perfezionare nel complesso la propria salute e vitalità mentale. Inoltre, permette di scoprire luoghi davvero incantevoli e sconosciuti a molti.

