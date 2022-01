L’Ice park di Tivoli centro aperta fino a fine gennaio

Gli appassionati del pattinaggio su ghiaccio avranno l’opportunità di lanciarsi in pista anche passate le festività natalizie. L’Ice Park di Tivoli, allestita in Piazza Garibaldi, resterà aperta fino a fine gennaio. Si potrà pattinare dal lunedì alla domenica, dalla mattina a mezzanotte. E’ stata invece chiusa, dando appuntamento al prossimo anno, la pista di Tivoli Terme, l’altra struttura che allestita nel territorio di Tivoli ha raccolto i consensi del pubblico tiburtino e non solo.

Nei prossimi giorni nell’Ice Park di Tivoli continueranno gli show della campionessa del mondo di pattinaggio Chiara Censori che presenterà nuovi programmi e nuove coreografie per allietare il pubblico.

Ingresso a pagamento e solo con Green Pass e mascherina FFP2.

