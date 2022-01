Covid: multata una persona su sei tra i controllati

Molti viaggiatori sui bus e giovani a passeggio tardano ad allinearsi alle normative di prevenzione anti Covid. Nel corso di verifiche presso capolinea dei bus in arrivo dalla Roma e lungo strade commerciali di Tivoli e Guidonia i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno controllato 140 persone multandone 23. Per 12 la sanzione è scattata per il mancato possesso del Green pass e per 11 per il mancato utilizzo della mascherina FFP2 dove dovuto.

Condividi l'articolo: