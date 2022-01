‘Pinocchio’ di Guillermo Del Toro debutta su Netflix

Era il 1940 quando le pagine di Carlo Collodi hanno preso vita sul grande schermo nel secondo classico Disney ‘Pinocchio‘. Quest’anno torneranno a prendere vita su Netflix. A dicembre – come scrive Dire.it – debutta sulla piattaforma ‘Pinocchio‘ di Guillermo del Toro. Il servizio di streaming ha accompagnato l’attesa notizia con un teaser trailer, che mostra il Grillo Parlante con la voce di Ewan McGregor.

Il regista premio Oscar reinventa il grande classico di Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Questostravagante musical in stop-motion, diretto dal regista messicano insieme a Mark Gustafson, segue le spericolate e indisciplinate avventure del celebre burattino nella sua ricerca di un posto nel mondo.