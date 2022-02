TIVOLI – Buoni spesa e rimborso utenze, arrivano i fondi per i poveri

Il Comune di Tivoli è pronto ad attivare gli interventi di sostegno economico attraverso l’erogazione di Buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità e/o farmaci oppure il rimborso delle utenze relative all’annualità 2021 in favore dei nuclei familiari residenti, in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2.

Le due misure di sostegno non sono cumulabili.

– I CRITERI

I richiedenti dovranno essere in possesso di una attestazione ISEE non superiore a 10 mila euro e un patrimonio mobiliare così come di seguito indicato:

– inferiore o pari a 6 mila euro per i nuclei composti da 1 componente;

– inferiore o pari a 8 mila euro per i nuclei composti da 2 componenti;

– inferiore o pari a 10 mila euro per i nuclei composti da 3 o più componenti, incrementato di mille euro per ogni figlio a partire dal terzo.

– GLI IMPORTI

I buoni spesa saranno erogati in un’unica soluzione. L’importo dei buoni sarà commisurato al numero di componenti del nucleo familiare, nella seguente misura:

– nucleo familiare composto di un componente 150 euro;

– nucleo familiare composto di 2 componenti 250 euro;

– nucleo familiare composto di 3 componenti 350 euro;

– nucleo familiare composto di 4 componenti 450 euro;

– nucleo familiare composto di 5 o più componenti 500 euro.

Il rimborso delle utenze domestiche annualità 2021 potrà avvenire solo dietro presentazione delle ricevute di pagamento. L’importo dei rimborsi sarà commisurato al numero di componenti del nucleo familiare come nel caso dei Buoni spesa

– CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA

• Residenti nel Comune di Tivoli più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno che hanno subito nel corso del 2020/2021 una riduzione e/o interruzione dell’attività lavorativa, sia essa dipendente che autonoma, a causa delle ripercussioni sul piano economico-lavorativo causate dall’emergenza sanitaria da Covid-19;

• I.S.E.E. ordinario o corrente in corso di validità, pari o inferiore a 10 mila euro;

• Per la richiesta del rimborso delle utenze domestiche anno 2021 il richiedente o un componente del nucleo familiare, dovrà essere intestatario del contratto di utenza per la fornitura di energia elettrica/o gas/ o acqua riferite alle unità immobiliare di residenza, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9.

• Inoltre per la richiesta del rimborso delle utenze domestiche anno 2021 il richiedente o un componente del nucleo familiare dovrà allegare all’ istanza il proprio Iban bancario/postale. Il richiedente dovrà dichiarare di: – essere cittadino/a italiano/a; – essere cittadino/a di un Paese dell’U.E. diverso dall’Italia; – essere cittadino/a di un Paese non appartenente all’U.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità; – essere/non essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali; Il richiedente dovrà dichiarare per sé e per gli altri membri del nucleo familiare, di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni socio-economiche e lavorative:

• essere lavoratori dipendenti, che abbiano perso/sospeso o subito una riduzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza in corso;

• essere lavoratori autonomi o liberi professionisti che in conseguenza delle disposizioni adottate dall’Autorità competente a causa dell’emergenza da Covid-19, abbiano subito nell’anno 2020/2021 la riduzione della propria attività per una percentuale di almeno il 33% o la cessazione dell’attività e non abbiano usufruito/ abbiano usufruito in modo parziale delle indennità previste dal Decreto Ristori nel mese di dicembre;

• essere in stato di bisogno, in quanto il nucleo familiare risulta composto da persone prive di reddito per la difficoltà di accedere al mercato del lavoro a causa dell’emergenza sanitaria in corso;

• essere cittadini che non hanno redditi sufficienti a provvedere alle esigenze primarie;

• essere cittadini che hanno percepito nel corso dell’anno altre misure di sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, indennità previste dal Decreto ristori, ecc.);

• pensionati.

– LE PRIORITÀ PER I BUONI SPESA

Nella formazione della graduatoria si darà priorità ai seguenti beneficiari:

• coloro che hanno subito una riduzione/sospensione o cessazione del lavoro sia autonomo che dipendente e che non hanno percepito nel corso dell’anno altre forme di sostegno economico; ( reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, ecc…);

• coloro che hanno 3 o più figli minori a carico;

• coloro che hanno componenti del nucleo familiare in stato di invalidità civile con percentuale uguale o maggiore al 50%, che non beneficiano di misure previdenziali;

• coloro che risiedono in un’abitazione in locazione o sostengono un mutuo ipotecario sulla prima casa ancora attivo; • coloro che hanno difficoltà di acceso al mercato del lavoro a causa dell’emergenza sanitaria in corso e pertanto si trovino in stato di bisogno;

– MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per presentare la domanda gli interessati dovranno compilare il modulo reso disponibile su apposita piattaforma collegandosi al link:

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxkJOSrfhjTdsacJJfPKaWySouvjtQlkpEDVKUd033qYuFqxA3rInwTxWv2RrdelbGdTA/exec

sia dal computer che dal cellulare compilando tutti i campi indicati e avendo cura di inserire in allegato esclusivamente file PDF, JPG ben leggibili.

La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 10.03.2022.

Per ricevere informazioni e supporto alla compilazione della domanda on-line sarà possibile contattare gli Sportelli di Segretariato Sociale che seguiranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

• Segretariato Sociale Tivoli Centro, via del Governo Tel.0774/453327-205: martedì 9.00-12.00 -15.00/17.00 e giovedì 9.30/12.30 15.00/17.00

• Segretariato Sociale c/o delegazione Tivoli Terme via Don Minzoni 9/A – Tel. 0774/354151: venerdì dalle 09:00 alle 12:00

• Segretariato Sociale c/o delegazione Villa Adriana, via di Villa Adriana n.178 tel 0774/453542: giovedì dalle 09:00 alle 12:00.

Potrà essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo familiare. In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma domiciliati in luoghi diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare. In caso di coniugi non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda uno solo dei 2 coniugi. Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare, sarà considerata valida solo la prima domanda in ordine di presentazione.

NON SI DARA’ CORSO A DOMANDE PERVENUTE PRIMA DELLA DATA DEL PRESENTE AVVISO E/O CON MODALITA’ E/O MODULISTICA DIVERSA.

– LA MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA

A seguito dell’istruttoria delle domande presentate, si provvederà all’assegnazione del buono spesa o al pagamento del rimborso delle utenze domestiche. Tale importo sarà caricato sulla tessera sanitaria dei beneficiari, i quali riceveranno una comunicazione via email, che li avviserà dell’avvenuto caricamento dei buoni spesa e fornirà loro le credenziali (nome utente e password) per accedere al portale attraverso il quale monitorare il saldo del credito residuo.

– I CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Il Comune di Tivoli effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso. Si rammenta che il rilascio di dichiarazioni false è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.