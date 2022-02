Fiano – Una panchina gialla contro il bullismo

Sarà gialla e si troverà presso il Parco delle Rimembranze, la panchina simbolo della lotta al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Lunedì 7 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, le studentesse e gli studenti delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Fiano avranno l’occasione di confrontarsi sul tema, attraverso alcune attività teatrali promosse dal Comune e organizzate dall’associazione culturale “Gli ARTEnati”. Un percorso insolito ma in continuità con i progetti realizzati in questi anni dal servizio socio-culturale del Comune di Fiano Romano.

Gli incontri con l’Associazione “Gli ARTEnati” si terranno lunedì dalle 9.30 fino alle 12.30 a turni di un’ora e saranno così organizzati: training di riscaldamento: esercizio di ascolto di sé e degli altri, di percezione e gestione dello spazio, del tempo e del ritmo. Una sperimentazione come opportunità di esplorazione delle proprie risorse psicofisiche;

improvvisazione: come opportunità di liberazione di sé stessi, esplorazione e conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, ricerca di corrispondenza tra emozione ed espressione esteriore della persona inserita in un contesto globale; lavoro sul gesto: comunicazione non verbale pragmatica e prossemica.

Al termine del percorso teatrale, all’una presso il Parco delle Rimembranze e davanti alla panchina gialla, interverranno la professoressa Annunziata Marciano, dirigente Scolastico dell’IC Fiano, il comandante della stazione dei Carabinieri di Fiano Romano Igor Massimo Nocilla e Mattia Gianfelice, vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili.

LA FRASE

Alla panchina gialla sarà associata una frase che è stata scelta tra le tante arrivate dalle classi terze dell’IC Fiano: “l’indifferenza fa la differenza: prendi una posizione contro il bullismo e il cyberbullismo”.