GUIDONIA – Scippata all’uscita dal supermercato, anziana in ospedale

Aveva appena fatto la spesa, la busta in una mano e la borsa nell’altra. Una donna, da sola, di 78 anni: la preda ideale per qualsiasi malintenzionato.

Così venerdì mattina 11 febbraio una pensionata di Villanova di Guidonia è stata rapinata ed ora è ricoverata all’ospedale “San Giovanni Addolorata” di Roma per un trauma cranico e delle escoriazioni sul corpo. Per fortuna non è in pericolo di vita.

Il fatto è accaduto intorno alle ore 10 davanti al supermercato “Gros Sacoph”, all’angolo tra via Maremmana inferiore e piazza San Giuseppe Artigiano. L’anziana è stata avvicinata da una donna che per scipparle la borsa l’ha spintonata facendola rovinare sull’asfalto.

Stando ad alcune testimonianze, la malvivente sarebbe fuggita a bordo di un’auto di colore grigio con due uomini a bordo lungo via Giuseppe Mazzini, la strada che collega la via Maremmana a via Giuseppe Garibaldi. La 78enne è stata trasportata in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli dove le è stata diagnosticata un’emorragia cerebrale, per ciò è stata successivamente trasferita al “San Giovanni Addolorata” di Roma in prognosi riservata.

Sul caso indagano nel massimo riserbo gli agenti del Commissariato di Tivoli: una svolta decisiva potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di video-sorveglianza del supermercato “Gros Sacoph” e di quelle di altre attività commerciali della zona.