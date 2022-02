Monterotondo – Rebus di Carnevale domenica al Parco del Cigno

Laboratori, letture animate, giocoleria e musica. Domenica 27 febbraio al Parco del Cigno a Monterotondo si festeggia il Carnevale. L’appuntamento battezzato Rebus Carnevale è pensato per i più piccoli che potranno divertirsi per l’intera mattinata. Si parte alle 10 con Coriandoli di Note a cura di Ordo Melodico, seguiranno le “letture animate” interpretate dall’associazione Ricreazione. Alle 11 teatro e circo della compagnia Le Focherock “Il Sogno di un giocoliere”. A mezzogiorno concerto della banda musicale eretina. Per l’intera mattinata anche laboratori sul carnevale.

Si consiglia, per grandi e piccini, la maschera. Indirizzo, Piazza Angelo Frammartino.