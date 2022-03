TIVOLI – Contagi in calo, riapre pure la biblioteca comunale

Dopo due anni di pandemia torna a funzionare a pieno regime la Biblioteca Comunale “Maria Coccanari Fornari” di Tivoli. Lo ha deciso venerdì 25 febbraio la giunta comunale del sindaco Giuseppe Proietti che con la delibera numero 48 ha stabilito il 21 marzo prossimo come data di riapertura delle sale all’utenza.

Se fino ad oggi la Biblioteca è rimasta aperta solo per il prestito librario, ora sarà possibile studiare e consultare libri, oltre che organizzare nella sala convegni eventi di diversa natura (culturali, formativi), sempre in conformità all’andamento della pandemia, alle norme governative e regionali in materia anti Covid e al Protocollo di Regolamentazione per il Contenimento della Diffusione del virus elaborato dall’Ente.

Tuttavia attualmente è ridotto il numero del personale comunale effettivamente operante presso la biblioteca, per cui servono “rinforzi per coprire l’intero orario di apertura all’utenza. L’indirizzo della giunta Proietti è di ricorrere eventualmente al personale di “Asa Servizi Srl”per il controllo del green pass degli utenti con apposito strumento di controllo e di rilevazione della temperatura corporea.