GUIDONIA – Elezioni, il Nuovo Polo Civico perde pezzi

Dieci giorni fa il Nuovo Polo civico gli aveva aperto la porta invitandoli a far parte della coalizione per le elezioni di Guidonia Montecelio, oggi sono loro a chiuderla. Così una delle papabili liste del cartello elettorale ideato da Aldo Cerroni abbandona l’avventura: è il gruppo composto da Pietro Scrocca, Paolo Greggi, Giorgio La Bianca, Antonio Tiberi e Flora Fusciello.

“Il nostro gruppo – si legge in un comunicato stampa di oggi, venerdì 4 marzo – ha partecipato, su invito del Polo Civico, alla riunione del 3 marzo per la scelta del candidato Sindaco.

Non avendo condiviso la linea politica proposta, abbiano abbandonato la riunione prima della scelta del candidato Sindaco nella figura di Mauro Lombardo. Facciamo i nostri auguri a Mauro Lombardo e al Polo civico”.

Vale la pena ricordare che ieri sera si è tenuta la riunione tra i rappresentanti delle liste presenti in consiglio “Guidonia Domani”, “Il Biplano”, insieme a “Giovane Guidonia”, “Consenso Civico”, “L’Onda”, oltre ai gruppi facenti capo al consigliere comunale ex Pd Paola De Dominicis, all’ex capogruppo di Forza Italia Michele Venturiello e a quello degli ex consiglieri comunali Pietro Scrocca, Paolo Greggi e Giorgio La Bianca, che avevano proposto la candidatura a sindaco di Flora Fuscello.