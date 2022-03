GUIDONIA – Elezioni, Mauro Lombardo candidato sindaco dei civici

Un professionista con competenze nella pubblica amministrazione e una lunga esperienza nella politica. E’ il profilo del candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di maggio indicato dal Nuovo Polo Civico di Guidonia Montecelio, il cartello di liste fondato da Aldo Cerroni, ex presidente del Consiglio comunale durante l’amministrazione di Centrodestra di Eligio Rubeis.

All’alba di oggi, venerdì 3 marzo, il Polo ha scelto il candidato attorno al quale polarizzare le varie anime: sarà Mauro Lombardo, 50 anni, avvocato, nel 1995 eletto consigliere comunale, nel 2000 assessore all’Urbanistica e alle Finanze della giunta di Centrodestra di Stefano Sassano, nel 2009 vice sindaco nella squadra di governo di Rubeis.

La decisione è giunta al termine di una riunione fiume alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle liste presenti in consiglio “Guidonia Domani”, “Il Biplano”, oltre a “Giovane Guidonia”, “Consenso Civico”, “L’Onda”, senza contare i gruppi facenti capo al consigliere comunale ex Pd Paola De Dominicis, all’ex capogruppo di Forza Italia Michele Venturiello e di Giorgio La Bianca, ex consigliere del Partito democratico.