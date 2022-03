FONTE NUOVA – Discarica abusiva in fiamme, distrutta una casa di campagna

Da tempo è la meta preferita di chi preferisce abbandonare i rifiuti in campagna per risparmiare sui costi di smaltimento. Mobili, elettrodomestici, pneumatici e parti della carrozzeria di automobili: insomma, una discarica a cielo aperto a ridosso di Parco Trentani, la Riserva naturale tra Mentana e Fonte Nuova.

Ieri pomeriggio, venerdì 18 marzo, ignoti hanno appiccato il fuoco a quella montagna di rifiuti e le fiamme hanno avvolto e distrutto una casa di campagna disabitata. A segnalare l’episodio alla redazione di Tiburno.Tv è Graziano Bernocolo, operaio 41enne di Fonte Nuova ed ex volontario, che ieri pomeriggio transitava al volante del suo pick up lungo via Fontapresso, una strada di campagna utilizzata come scorciatoia alternativa alla via Nomentana che collega il Centro di Mentana con Selva dei Cavalieri, località del Comune di Fonte Nuova.

“Erano circa le 18,30 – racconta Bernocolo – e, mentre scendevo da Mentana ho notato in lontananza una colonna di fumo nero. Giunto sul posto, la casa era già danneggiata ma le fiamme ancora ardevano sulla vegetazione circostante. Così ho riempito un secchio alla fontanella antistante l’abitazione e ho spento il fuoco”.

“Percorro spesso quella strada di campagna – prosegue il 41enne – e ogni volta notavo che la quantità di rifiuti aumentava: ci scaricano di tutto, ma purtroppo non sono mai riuscito a sorprendere nessuno. Alcuni residenti mi hanno detto che anche nei giorni precedenti erano stati bruciati rifiuti.

Ci sono ancora materassi, pannelli di cartongesso e calcinacci e reti metalliche: sono convinto che gli incendi non sono finiti”.