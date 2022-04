La bara bianca e i palloncini, l’addio straziante a Mattia

Oggi per Castel Madama è stato il giorno del dolore, dell’addio a Mattia, dei funerali in piazza. Il paese si è radunato in silenzio. A parlare solo lo strazio. Mattia Salvati è morto a 19 anni d’incidente, mentre una sera come un’altra stava con gli amici. L’auto su cui sedeva come passeggero è schizzata via e lui è morto. Dopo una settimana i funerali, il distacco religioso.

Lo spiazzo dei Collicelli, uno spazio di svago, si è trasformato in una enorme chiesa all’aperto, con centinaia e centinaia di ragazzi, mamme e nonni. Chi non ha potuto ha atteso alla finestra. Col tempietto alle spalle il parroco, don Angelo ha parlato di una morte inaspettata, della “bontà della generosità della vivacità di Mattia“, ma anche dell’unione del paese che compatto “come mai non lo era da tempo” ha voluto far sentire il proprio conforto, la propria vicinanza ai genitori e al fratellino di Mattia, straziati dalla perdita. “Non comprendiamo il perché di questa morte ma affidiamo Mattia alle tue forti braccia”, ha detto don Angelo rivolgendosi a Gesù.

IL SALUTO

Poi la lettura della poesia preghiera “La morte non è niente” da parte di un amico: “La morte non è niente. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace: è come fossi nascosto nella stanza accanto…Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace”.

E ancora le parole della zia Angela: “Ciao amore. Hai coltivato tutte le tue passioni, cavalli e motori, la tua vespetta blu…Hai donato amore e lasciato un vuoto incolmabile. Ciao stellina”.

LA BARA BIANCA E I PALLONCINI

La bara bianca, il carro funebre bianco, i palloncini lanciati al cielo bianchi e azzurri, una corona rossa a forma di cuore. Le vespe allineate in piazza e gli striscioni: “Per sempre il nostro angelo”, “Cavalca il cielo con tutti i suoi ostacoli…Dio ha scelto il migliore”.